NYSE Euronext onderzoekt handel in ABN Amro

ABN Amro en Barclays lieten op 19 maart weten dat zij in exclusieve gesprekken verwikkeld waren over een overname. In de dagen voor die bekendmaking werd ongebruikelijk veel gehandeld in het aandeel ABN Amro en daaraan gerelateerde effecten.

ABN Amro bevestigde tegenover The Wall Street Journal van het onderzoek op de hoogte te zijn gesteld. Het onderzoek is volgens de bank in lijn met het beleid van het beursbedrijf om de aandelenhandel rondom grote overnames tegen het licht te houden.