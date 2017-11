Brabantse Wal Politie spoort fietsendief op via Marktplaats Een 19-jarige man uit Bergen op Zoom is zaterdag in de Kloosterstraat in zijn woonplaats opgepakt voor het willen verkopen van een gestolen fiets. Een vrouw uit Goes had de politie gewaarschuwd toen ze haar gestolen elektrische fiets op de verkoopwebsite Marktplaats ontdekte.