Politie spoort fietsendief op via Marktplaats

Agenten deden zich voor als geïnteresseerde koper voor de fiets en konden zo de Bergenaar in de boeien slaan.

De fiets is op 5 november gestolen in Goes. De eigenaresse deed hiervan aangifte. Tot haar verbazing zag ze haar fiets enkele dagen later op Marktplaats staan.

De politie besloot de tweewieler 'terug te kopen'. Toen de aanbieder zaterdag op de afgesproken plaats in Bergen op Zoom arriveerde, trof hij geen kopers, maar agenten in burger. Zij onderhandelen over de prijs van de fiets en kwamen al snel tot overeenstemming met de verdachte.

Daarop voegden twee politiebikers zich bij hun collega's in burger en overrompelden de verdachte. Hij liet zich gedwee meenemen naar het politiebureau in Bergen op Zoom. De man is een bekende van de politie vanwege meerdere diefstallen.