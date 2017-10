Twee hennepkwekerijen ontmanteld in Tholen en Zevenbergen

Dit meldt de politie. Tegen alle verdachten is proces-verbaal opgemaakt.

In Tholen zijn kweekruimtes aangetroffen in een aantal containers aan de Oudelandsedijk. Er werden driehonderd oogstrijpe hennepplanten in beslag genomen. De elektriciteit werd voorzien door een professionele aggregaat en een grote dieseltank.

In Zevenbergen werd in een woning aan de Hoornbloemstraat een actieve kwekerij aangetroffen. De politie heeft ongeveer driehonderdnegen grote hennepplanten in beslag genomen.

De energieleverancier heeft aangifte gedaan tegen het stelen van stroom. De hennepkwerkerij heeft volgens eerder onderzoek al meerdere oogsten opgeleverd.