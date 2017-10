Groot deel Bergen op Zoom tijdelijk zonder water door waterleidingbreuken

Op een aantal plaatsen is nog enige wateroverlast, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Omstreeks 18.00 uur waren de meeste breuken weer gedicht. Alleen in de omgeving van de Melanendreef was toen nog geen water. Dit duurde nog tot 20.00 uur.

In de hoofdleiding ontstond aan de Melanendreef een breuk. Toen werknemers daar het gat dichtten, werd de druk in andere leidingen verhoogd, waardoor daar ook lekkages ontstonden. De huishoudens en bedrijven in het centrum van Bergen op Zoom en het noorden en oosten van de stad zaten zonder water.

Bedrijven

De bedrijven Cargill, Nuplex, Philip Morris werden ook getroffen en hebben hun productieproces stil moeten leggen, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De oorzaak van de breuk in de hoofdleiding is nog niet bekend. Eerder was er een storing bij het waterbedrijf. Vermoedelijk is hierdoor een te hoge druk op de hoofdleiding ontstaan.