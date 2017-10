Politie zoekt beelden van Saab in onderzoek naar beroving in Hoogerheide

De vrouw werd op 16 oktober van haar gouden armbanden beroofd toen ze op de Prins Clausstraat in Hoogerheide liep. De daders reden in een lichtgrijze Saab met Frans kenteken.

De politie meldt dat beelden van de auto goed gebruikt kunnen worden in het onderzoek om achter de identiteit van de daders te komen. "We hopen dat bewoners of bedrijven uit Hoogerheide of voorbijgangers foto's of filmbeelden hebben op hun bewakingscamera of zogenaamde dashcam in de auto."

Het voertuig is gesignaleerd in de Prins Clausstraat, de Huijgensstraat en de Lorentzstraat.