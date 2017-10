Burgemeester wil geen wietexperiment in Bergen op Zoom

De PvdA-fractie wilde graag dat Bergen op Zoom hier samen met Roosendaal en Breda aan gaat deelnemen, maar dat gaat dus niet gebeuren.

"Burgemeester Jacques Niederer (Roosendaal) heeft al aangegeven weinig te zien in een proef ten aanzien van wietteelt", stelt burgemeester Frank Petter. "Bovendien leent een gemeente zonder coffeeshops zich niet voor een dergelijk experiment. Meedoen betekent namelijk dat er weer coffeeshop(s) geopend zullen moeten worden en ook drugstoeristen mogelijk massaal hun weg weer zullen terugvinden naar onze gemeente."

En daar zit de gemeente Bergen op Zoom niet op te wachten, want er wordt al jaren met succes een nulbeleid gevoerd.

Nulbeleid

"Het is niet voor niets dat uiteindelijk in het belang van de openbare orde en veiligheid gekozen is om te stoppen met het gedoogbeleid. Ten tijde van de invoering van het nulbeleid is aangegeven dat deze argumenten zwaarder wegen dan de mogelijkheid voor lokale gebruikers om softdrugs te kopen."

In 2010 en 2011 zijn de effecten van dit nulbeleid onderzocht en het resultaat is dat niet alleen het aantal buitenlandse drugstoeristen met 95 procent verminderd is, ook de illegale straathandel is door het sluiten van de coffeeshops met ongeveer 50 procent afgenomen.

"Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen overlast meer is, ook vandaag de dag vraagt illegale handel in onze wijken en dorpen de noodzakelijke aandacht en krijgt dit ook."