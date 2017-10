Politie houdt man aan voor verkopen cocaïne in Sint Maartensdijk

Maandagmiddag namen agenten een kijkje op de Markt vanwege verschillende meldingen over drugsoverlast. Daar troffen ze de man aan, die cocaïne aan het verkopen was aan een klant.

"In eerste instantie werd de koper aangehouden en daarna werd de dealer, een 42-jarige man uit Sint Maartensdijk, ook aangehouden", aldus de politie. In het huis van de man is ook een plastic tas met hennep aangetroffen.

De man is aangehouden en overgebracht naar het politiecellencomplex in Breda. Daar is hij gehoord en na het afleggen van een verklaring is hij dinsdag weer in vrijheid gesteld.