Drie scholen ontvangen Gezonde School-vignet

Dat gebeurde na afloop van een groots volleybaltoernooi waar alle basisscholen van Stichting ABBO aan meededen. De stichting heeft zichzelf als doel gesteld om voor alle scholen een Gezonde School-vignet te behalen. Nu drie scholen dit keurmerk in handen hebben komt dat doel nog dichterbij.

Miriam van Esveld, gezondheidsbevorderaar bij de GGD, mocht het Gezonde School-keurmerk overhandigen aan Conny van Loenhout (Algemeen directeur Stichting ABBO). "Jullie kennen de GGD misschien als die plek waar je moet zijn voor inentingen, maar de GGD zet zich in om iedereen gezond te houden", legde Van Esveld uit aan de kinderen.

Dat de GGD dat niet alleen kan, begrijpen de kinderen ook. Voedsel en beweging spelen een grote rol in het gezond houden van de mens. "School vindt het ook heel belangrijk dat we allemaal gezond zijn en daarom hebben zij ervoor gezorgd dat jullie goed kunnen bewegen."

Verbetering

Twee mensen die extra hard hebben gewerkt om dit resultaat te bereiken zijn Joshua Broeders (F!TFabriek) en Hanneke Brooijmans (School Oost). Zij zetten zich er al geruime tijd voor in om kinderen de juiste lichaamsbeweging te laten krijgen op school.

"Een aantal jaar geleden zijn we begonnen met een samenwerking met het Cios Goes. Er zijn momenteel zes stagiaires actief, op elke school een. Op de scholen worden nu tal van lessen bewegingsonderwijs gegeven door de stagiaires", vertelt Hanneke Brooijmans.

Door deze samenwerking hebben de gymlessen een enorme impuls gekregen. Maar het verbeteren van de gymlessen is niet het enige wat je moet doen om een vignet te behalen. "Het gaat verder dan alleen het onderwijs. De school moet een speciaal beleid vaststellen en je krijgt als school ook een buurtfunctie, want je moet bijvoorbeeld ook buitenschoolse sportactiviteiten organiseren."

Bevestiging

Zo zijn er nog veel meer zaken waar je als school aan moet voldoen. "Maar, dat we nu dit vignet krijgen, is voor ons een bevestiging dat we het goed hebben opgepakt binnen de stichting", vertelt Hanneke.

Stichting ABBO bestaat verder nog uit De Krabbenkooi, De Aanloop en De Rode Schouw. "We gaan proberen om nog meer vignetten binnen te krijgen", vertelt Brooijmans. "We zijn nog bezig met de andere drie en we hopen dit schooljaar ook daar een vignet te behalen."

Als je het vignet eenmaal behaald hebt, dan is het drie jaar geldig. Maar ondertussen wordt hard gewerkt aan andere thema’s. "We hebben nu het vignet behaald met het thema Beweging, maar er zijn ook andere thema’s zoals Voeding, Roken & Alcohol en Mediawijsheid. Binnen je gekozen onderwerp moet je steeds weer aan andere voorwaarden voldoen."