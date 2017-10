Steenbergse inzending grijpt naast Brabantse Erfgoedprijs 2017

In totaal kwamen 72 inzendingen binnen voor de Erfgoedprijs. De vakjury bracht de inzendingen terug tot een shortlist van acht projecten, waaronder Het Levensboek. Na een pitch van de overgebleven deelnemers bleven er drie kandidaten over.

'Het Levensboek' is ontstaan tijdens het Expeditie Nassau. Dit project werd opgestart om het rijke vestingverleden van Steenbergen nieuw leven in te blazen. Uiteindelijk werden verschillende ideeën gepresenteerd om het vestingverleden van Steenbergen weer onder de aandacht te brengen.

Een van die ideeën was Het Levensboek, dat is bedoeld voor alle kinderen die in de gemeente Steenbergen ter wereld komen. Zij kunnen hier hun levensgeschiedenis in vastleggen en leren dankzij Het Levensboek hoe hun voorouders in Steenbergen hebben geleefd.

Erfgoed

Ook staat in het boek wat je in je Steenbergse jeugd allemaal 'moet' doen. "Zo houden we ons erfgoed levend voor elke generatie en ontstaat er vanuit alle persoonlijke herinneringen weer een nieuw collectief geheugen."

Als Het Levensboek de Brabantse Erfgoedprijs had gewonnen, waren ze naar huis gegaan met 10.000 euro en een jaar lang professionele begeleiding bij het realiseren van het boek.

"Het Levensboek komt er hoe dan ook, maar bij winst van de Brabantse Erfgoedprijs kon het alleen maar beter worden en eerder beschikbaar zijn."