Pinautomaat Halsteren donderdag per direct gesloten

De Rabobank heeft afgelopen week tweemaal te maken gekregen met een plofkraak, zowel in Chaam als in Dongen.

"We kunnen als directie de verantwoordelijkheid niet langer nemen om deze pinautomaten open te houden. We kunnen de veiligheid van inwoners niet garanderen", legt Van Diest uit.

De pinautomaat in Halsteren is niet de enige die per direct is gesloten. Ook in Roosendaal en Nieuw-Vossemeer worden pinautomaten op non-actief gezet.

Vervelend

"Wij vinden het ook erg vervelend. Al onze pinautomaten zijn getest of ze bestand zijn tegen de zware explosieven die tegenwoordig worden gebruikt voor dit soort plofkraken." Bij een eventuele plofkraak op de pinautomaat in Halsteren is de schade te groot en daarom wordt hij per direct afgesloten.

"Klanten van de Rabobank kunnen altijd kosteloos gebruik maken van onze geldservice. Dan wordt het geld aan huis gebracht", laat Van Diest weten.