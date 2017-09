Nieuwe centrummanager aangesteld voor binnenstad Bergen op Zoom

Leon Videler, voorzitter van ondernemersvereniging Sterck, is blij met de komst van Wierckx.

Overigens is dit niet de enige wijziging in de binnenstad, ook het bestuur van Sterck ondergaat een reorganisatie. Eind oktober 2016 werd Maarten Rikken aangesteld als centrummanager. Hoewel hij de functie nog minstens vijf jaar vol zou kunnen houden, wil hij zich meer gaan richten op zijn eigen toekomstplannen.

Leon Videler is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe centrummanager die het aanspreekpunt moet vormen voor de ondernemers in de binnenstad. "Er waren negen sollicitanten", laat Videler weten. "Maar, Lily kwam het beste uit de bus."

Allure

Zelf heeft Leon Videler er even over nagedacht om te stoppen als voorzitter, maar hij heeft toch besloten om nog minstens een jaar te blijven. Samen met Lily Wierckx en het (gedeeltelijk) nieuwe bestuur van Sterck, gaat hij de komende jaren hard werken aan de binnenstad van Bergen op Zoom.

"We hebben een tien stappenplan opgesteld om de binnenstad nog meer allure te geven." Zo wil Leon meer groen in de binnenstad krijgen met het motto 'tegeltje eruit, plantje erin' en binnenkort verwacht Videler bankjes te kunnen plaatsen in de binnenstad.

"Er moet betere verlichting komen en we willen leegstaande panden beplakken." Ook wil hij een kwaliteitsverbetering doorvoeren bij de hanging baskets in de binnenstad en hij wil meer van deze kleurrijke bloemetjes in de binnenstad ophangen.

Samenwerking

"We willen het parkeren verbeteren, de binnenstad moet brandschoon zijn en we gaan controleren op fietsers in de binnenstad." De goede samenwerking tussen Sterck, de gemeente Bergen op Zoom en Ondernemersvereniging Grote Markt (OGM) zorgt ervoor dat goede resultaten worden behaald. "We proberen steeds meer activiteiten onder de naam van Sterck te krijgen, zodat we als een organisatie naar buiten kunnen treden."