Zes finalisten bekend voor Thoolse ondernemersprijzen

Wie er uiteindelijk met de winst vandoor gaat, wordt op op 14 november 2017 bekend gemaakt.

Het Ondernemers Overleg Tholen reikt eens in de twee jaar ondernemersprijzen uit. Dit jaar is het thema van de verkiezing: Tholen op de kaart, omdat met zowel de ondernemersavond als de ondernemersprijzen het veelzijdige Thoolse ondernemerschap in de spotlights wordt gezet.

Vijf Thoolse ondernemers kregen dit jaar als jury de taak om een voorselectie te maken. Niel Jansen, Sabina Potter (winnaar Thoolse Ondernemersprijs 2015), Ronald Bosters, Arjan van Dijke en Paul Versluijs (winnaar beste Thoolse agrarische ondernemer) representeren samen de diverse ondernemersgroepen binnen de gemeente Tholen. Gezamenlijk hebben zij zich gebogen over de kandidaten en zij kwamen uiteindelijk tot deze shortlist.

Genomineerden

Voor de Thoolse Startersprijs 2017 zijn genomineerd: Huys van Roosevelt uit Oud-Vossemeer, MDE Automation uit Tholen en Hengelsport Van Poortvliet uit Sint-Annaland. Voor de Thoolse Ondernemersprijs 2017 zijn genomineerd: Landschapscamping Kruytenburg uit Poortvliet, Uitgeverij Boekhout uit Tholen en Dragon Plastics uit Sint-Maartensdijk.

De bedrijven zijn om verschilende redenen genomineerd. Zo stelt de jury dat de jaarlijks gedrukte handboeken van Uitgeverij Boekhout onmisbaar zijn in de diverse agrarische sectoren, maar het Huys van Roosevelt is juist weer een gat in de markt omdat ze een historisch verhaal nieuw leven inblazen.

Wie uiteindelijk met de prijs naar huis gaat, wordt dit jaar niet besloten door de jury. Bezoekers van de Thoolse Ondernemersavond krijgen via een speciale App op hun mobiele telefoon de mogelijkheid om de winnaars te bepalen. Diegene met de meeste stemmen tijdens de Ondernemersavond gaat naar huis met een trofee, certificaat en natuurlijk heel veel eer.

De jury wordt organisatorisch en secretarieel ondersteund door Jack Westdorp.