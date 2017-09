HAS Hogeschool komt naar Bergen op Zoom

Burgemeester Frank Petter is er helemaal klaar voor. Hij spreekt dan ook van 'goed nieuws voor de regio'. "Hoger beroepsonderwijs is belangrijk voor de leefbaarheid van je gemeente, maar ook voor de economische ontwikkelingen."

Dertig procent van hun leerlingen komt uit de regio West-Brabant, maar slechts zeven procent van de activiteiten vinden hier plaats. Door studenten van HAS Hogeschool meer op te leiden in de regio en stages te laten lopen bij bedrijven op de Brabantse Wal, hoopt burgemeester Petter dat steeds meer studenten na hun opleiding in Bergen op Zoom blijven wonen.

Bij grote spelers in de regio, zoals de Green Chemistry Campus, Cosun en Lamb Weston Meijer, is vraag naar 'intelligente handjes' maar op dit moment ontbreekt het daar nog aan.

Kennisinstituut

Paul Depla (voorzitter Regio West-Brabant) stelt dat de komst van een kennisinstituut zoals HAS Hogeschool cruciaal is om binnen de Agrofood/biobasedsector te kunnen groeien.

"Wil je als sector overleven dan heb je grote spelers nodig in het bedrijfsleven, maar ook een kennisinstituut voor de (product)ontwikkeling binnen je sector."

Volgens burgemeester Frank Petter kom je dan automatisch uit bij HAS Hogeschool. De gesprekken zijn inmiddels al bijna vier jaar aan de gang, maar vanaf nu gaat de hogeschool uit Den Bosch de focus meer en meer verleggen naar de Zuidwestelijke Delta in het algemeen en Bergen op Zoom in het bijzonder.

Bedrijfsleven

"Per jaar worden er ongeveer honderd stages gelopen in de regio West-Brabant en dat willen we in de komende jaren minstens verdubbelen naar tweehonderd stages." Hetzelfde geldt voor afstudeeropdrachten. "Wij werken graag samen met het bedrijfsleven, maar om de relatie met het bedrijfsleven in West-Brabant te versterken hebben we besloten om ons ook hier te vestigen", legt Godfried Hijl (directeur innovatie bij HAS Hogeschool) uit.

"We hebben er daarom vijf jaar voor uitgetrokken om te kijken of dit idee levensvatbaar is." Vijf of zes mensen gaan vanuit Bergen op Zoom de kar trekken en het overige personeel wordt de komende tijd 'ingevlogen'. Uiteindelijk moet de komst van HAS Hogeschool zorgen voor enkele tientallen banen in de regio. "Maar het belangrijkste is dat hoogopgeleide mensen in de regio gaan blijven."