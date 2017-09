Bruggen in Brabant woensdag tijdelijk gesloten door harde wind

Brabantse Wal Aanhoudingen voor handel in anabolen in Tilburg en Bergen op Zoom De 51-jarige eigenaar van een winkel in sportvoeding en -supplementen in Tilburg is opgepakt omdat hij zonder vergunning op grote schaal anabolen steroïden en geneesmiddelen zou hebben verkocht. Een 49-jarige inwoonster van Tilburg en een 46-jarige man uit Bergen op Zoom zitten ook vast wegens hulp bij de illegale handel.