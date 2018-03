Dertien inwoners kregen een onderscheiding opgespeld

Tijdens een bijzondere bijeenkomst in theater De Maagd kregen de decorandi hun onderscheidingen opgespeld. In heel Nederland zijn er ongeveer 2800 lintjes uitgereikt waarvan maar liefst 13 in de gemeente Bergen op Zoom.

Een behoorlijk aantal waar we als gemeente volgens burgemeester Frank Petter dan ook trots op mogen zijn. Tijdens de lintjesregen worden jaarlijks mensen in het zonnetje gezet die zich vrijwillig hebben ingezet voor de samenleving.

Aandragen

Aan het begin van de bijeenkomst benadrukt burgemeester Frank Petter het belang van de lintjesregen. Hij dankt bij voorbaat ook de mensen die de moeite hebben genomen om een ander aan te dragen voor het krijgen van een onderscheiding.

"Dit is ook heel belangrijk want anders kunnen we deze mensen niet de aandacht geven die ze stuk voor stuk verdienen", vertelt de burgemeester.

Verrassing

Iedereen die een lintje opgespeld krijgt, is in de ochtend van de lintjesregen naar De Maagd gelokt. Bij sommigen is de verrassing dan ook groot als hun naam wordt genoemd door de burgemeester om op het podium te komen. Van iedere decorandi wordt een persoonlijk liedje gespeeld en verteld wat deze persoon allemaal gedaan heeft om een lintje te krijgen.

Na afloop van de bijeenkomst wordt gezamenlijk het Wilhelmus gezonden en natuurlijk oranjebitter gedronken. Dan is er ook de ruimte voor vrienden en familie om de kersverse leden in de Orde van Oranje Nassau te feliciteren.