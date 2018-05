Oud-Vossemeerder afgetuigd door zes Steenbergse tieners

Het slachtoffer hield aan de mishandeling een gebroken kies, gekneusde ribben, een dik oog, blauwe plekken en diverse schaafwonden op ellebogen en knieën over. De Oud-Vossemeerder liep zondagnacht samen met zijn vriendin over de Kaaistraat in Steenbergen toen hij een viertal jongens zag staan.

Hij begroette deze en liep vervolgens door, maar de groep met jongeren en nog twee anderen achtervolgden het stel. Volgens de politie was al snel duidelijk dat zij geen vriendelijke bedoelingen hadden.

"Er werd gescholden en de groep omsingelde het slachtoffer en zijn vriendin", verklaart de politie. De groep van zes tieners mishandelden het slachtoffer en toen hij weg probeerde te rennen, werd hij getackeld. "Terwijl hij op de grond lag, is hij nogmaals door de groep gestompt en geslagen."

Aangifte

De tieners rennen daarna weg en laten de man in hulpeloze toestand achter. De vriendin van het slachtoffer werd volgens de politie met rust gelaten. "De groep was echt gefocust op het slachtoffer", aldus politiewoordvoerster Esther Boot. Het slachtoffer is vervolgens eerst naar huis gegaan en belde van daaruit de politie om aangifte te doen.

Dinsdag werden al twee verdachten van zestien en zeventien jaar aangehouden. Uit de verhoren zijn nog eens vier andere namen naar voren gekomen. Daarvan werden er woensdagochtend nog eens drie aangehouden. "De aanhouding van de zesde verdachte zal binnenkort plaatsvinden", aldus de politie.