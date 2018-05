Voorkeur voor Vlaams onderwijs baart gemeente en scholen zorgen

Van der Beek waakt daarom voor het behoud van schoolvoorzieningen, al benadrukt Van Oosterbosch dat die op dit moment nog niet onder druk staan.

In het schooljaar 2014/2015 kregen 224 Woensdrechtse kinderen vrijstelling om onderwijs in het buitenland te volgen. Dat komt neer op vijf procent van de 4157 kinderen en jongeren die in de gemeente leerplichtig zijn. Roosendaal staat op een tweede plaats met 208 kinderen die naar een buitenlandse school gaan, gevolgd door Baarle-Nassau, waar 136 kinderen de grens over steken.

Oorzaken

Wethouder Van der Beek zegt bekend te zijn met die cijfers. "Jaarlijks zijn er vanuit onze gemeente steeds zo’n tweehonderd vrijstellingen. Dat aantal is al een paar jaar stabiel. Maar desondanks baart de ontwikkeling ons wel zorgen, zeker als daardoor voorzieningen in het gedrang kunnen komen", geeft wethouder Van der Beek toe. Ook Van Oosterbosch, bestuursvoorzitter van scholenkoepel Lowys Porquinstichting, houdt de keuze van ouders voor onderwijs over de grens nauwlettend in de gaten.

Waakzaam

Juist doordat de keuze voor het Vlaamse onderwijs al jaren stabiel is, ziet Van Oosterbosch nu nog geen problemen voor de Woensdrechtse basisscholen. "Op dit moment is er geen enkele reden om te twijfelen over het voortbestaan van de scholen. De Ste. Marie in Huijbergen telt momenteel zo’n 150 tot 160 leerlingen. Dat is nog een prima aantal. Basisschool Op Dreef in Putte heeft hetzelfde aantal leerlingen en is tegenover vorig schooljaar stabiel gebleven", geeft hij aan.

Toch blijft wethouder Van der Beek waakzaam op het behoud van voorzieningen. "Dat er nu veel Belgen in onze gemeente komen wonen, raakt niet alleen het onderwijs. De vraag gaat er vooral om: hoe kunnen we deze mensen bij ons sociale leven betrekken? Als kinderen in Belgisch Putte of in Essen naar school gaan, gaan ze daar misschien ook wel voetballen. Terwijl het voor het dorpsleven juist zo goed is dat ze dat in hun eigen dorp kunnen doen."