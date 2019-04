Overheden hebben drie jaar na de eerste publicaties over de Panama Papers al meer dan 1 miljard euro aan boetes en achterstallige belasting geïncasseerd, meldt Trouw woensdag.

In het Verenigd Koninkrijk werd met 225 miljoen euro het meest aan naheffingen en boetes opgehaald. Ook in Frankrijk (122 miljoen euro) en Australië (82 miljoen) heeft de fiscus inmiddels al forse bedragen geïncasseerd.

In Nederland is tot december vorig jaar in totaal 8 miljoen euro aan naheffingen en boetes geïnd op basis van de gelekte data. De Belastingdienst vond 683 Nederlandse betrokkenen in de documenten terug.

De teruggevorderde bedragen zullen de komende tijd waarschijnlijk nog verder stijgen, aangezien er nog honderden onderzoeken lopen die voortkwamen uit de onthullingen over de Panama Papers.

Het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca & Co. zette voor klanten jarenlang vennootschappen op in landen waar hun vermogen of eigendommen nauwelijks worden belast, zogeheten belastingparadijzen.

Dat is in principe niet illegaal, maar de belastingparadijzen zijn door hun anonimiteit geschikt voor illegale praktijken, zoals het ontduiken van belasting en het afhandelen van omkoping.

Vele bekende personen genoemd in Panama Papers

In april 2016 publiceerden zo'n vierhonderd internationale journalisten voor het eerst over de grootschalige belastingontduiking van onder meer politici, zakenmensen, artiesten en topsporters wereldwijd.

Onder meer de Oekraïense president Petro Poroshenko, de IJslandse premier Sigmundur David Gunnlaugsson, de Saoedische koning Salman, voetballer Lionel Messi en oud-voetballers Clarence Seedorf en Michel Platini werden genoemd in de documenten.