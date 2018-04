Bijna vier op de tien belastingaangiftes mkb'ers bevatten fouten

Hij baseert zich op acht steekproeven in de jaren 2006 tot en met 2014.

Volgens medewerkers van de Belastingdienst is het grootste deel van die fouten toe te schrijven aan onwetendheid of slordigheid.

In veel minder gevallen is sprake van bijvoorbeeld ingewikkelde regels, een slechte administratie of het opzoeken van de grenzen van de wet door ondernemers.

Snel meldt verder dat de Belastingdienst vorig jaar voor 230 miljoen euro aan naheffingen heeft opgelegd op vermogen dat via constructies verborgen was in het buitenland.

In 2016 was dat 265 miljoen euro. Het opsporen van zogenoemde offshoreconstructies is volgens de staatssecretaris een ingewikkelde en tijdrovende klus.

Belastingplichtigen en hun adviseurs halen alles uit de kast om procedures te vertragen, aldus de bewindsman.