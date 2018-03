Al 1,4 miljoen aangiftes binnen bij Belastingdienst

De Belastingdienst kampt maandag wel met een technische storing waardoor het lastig is om in te loggen op de site Mijn Belastingdienst. ''We werken er hard aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen'', aldus een woordvoerder.

Op social media verschenen diverse klachten. Het systeem zou traag zijn en mensen konden de site niet goed bereiken.

De fiscus heeft voor particulieren veel gegevens al vooraf ingevuld. De gegevens voor de aangifte zijn tot nu toe 2,1 miljoen keer gedownload. Dat is 500.000 keer meer dan vorig jaar. In totaal 700.000 aangiftes waarvoor gegevens zijn gedownload, moeten nog afgerond worden.

Volgens de Belastingdienst is er al veel belangstelling om aangifte te doen, omdat mensen die alles voor 1 april inleveren, uiterlijk 1 juli te horen of ze geld terugkrijgen of moeten betalen.