Particulieren doen belastingaangifte het liefst in vroege avonduren

Ook doen particulieren in het weekend graag aangifte of overdag als ze alleen thuis zijn, meldt de Belastingdienst donderdag op basis van onderzoek. In opdracht van de fiscus heeft PanelWizard ruim duizend particulieren ondervraagd.

Verder nemen ruim acht op de tien mensen zich dit jaar voor om zo snel mogelijk aangifte te doen. Ruim drie kwart zegt het voor 1 april af te willen ronden. En zo'n 14,5 procent van de respondenten stelt de aangifte juist tot het laatste moment te laten liggen.

Sinds donderdag is het weer mogelijk om aangifte inkomstenbelasting te doen. De aangifteperiode loopt tot 1 mei. Om later aangifte te kunnen doen, moet je uitstel aanvragen en krijgen.

Alleen

Van de mensen die zelf hun aangifte invullen, doet de meerderheid het alleen. De rest doet het samen met de partner, familieleden of bekenden. Bijna een vijfde van de groep die de aangifte niet aan een professional overlaat, laat het wel over aan een bekende.

De Belastingdienst heeft veel gegevens van particulieren al vooraf ingevuld. Van de ondervraagden die zelf hun aangifte invullen, waardeert 83,3 procent het zeer dat deze gegevens er al in staan. Je moet de data overigens wel goed controleren, omdat je altijd zelf verantwoordelijk blijft voor je aangifte.

Opzien

Een kleine meerderheid van 57,8 procent zegt niet tegen de aangifte op te zien. Bijna 60 procent denkt binnen een uur klaar te zijn met de aangifte. Een derde doet er langer over dan een uur.

Ruim vier op de tien mensen kijken er wel meer tegenop als er in 2017 iets belangrijks in hun situatie is veranderd. Bijvoorbeeld als ze zijn gaan samenwonen, een huis hebben gekocht of zijn gescheiden.

Volgens de Belastingdienst laten mannen het moment van invullen vaker afhangen van externe factoren. Een op de tien ondervraagde mannen zegt aangifte te doen als er weinig te zien is op televisie of als het slecht weer is.

De fiscus heeft 6,7 miljoen particulieren uitgenodigd om aangifte te doen over belastingjaar 2017.