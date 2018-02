Belastingdienst wil strengere regels voor zeer rijken

Een speciale afdeling bij de fiscus, het Programma Zeer Vermogende Personen (ZVP), blijkt aan te lopen tegen aangiftetrucs die specifiek zijn voor deze groep.

Zo weten Nederlandse multimiljonairs hun belastingafdracht aanzienlijk te drukken door privékosten op te voeren als bedrijfskosten en die dan af te trekken. Maar wat als privé of zakelijk wordt gezien, hangt af van de coulance van de individuele belastingambtenaren, aldus de krant.

De Belastingdienst wil volgens de Volkskrant de regels aanscherpen over de kosten die nu door veel rijken worden opgevoerd als bedrijfskosten maar daar eigenlijk niet onder vallen. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten van fiscaal adviseurs die helpen zo min mogelijk belasting te betalen, of de beveiligingskosten voor familieleden of privépanden.

Sjoemelen met superjachten

Verder worstelt de ZVP-afdeling met gesjoemel met superjachten, schrijft de Volkskrant. Eigenaars voeren zo'n groot schip op als bedoeld voor zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld als charterbedrijf, terwijl het eigenlijk privébezit is. Zo kunnen ze een btw-korting opstrijken van soms miljoenen euro's.

De groep zeer rijken in Nederland telt ongeveer 3.600 mensen. Ze bezitten gezamenlijk een vermogen van 138 miljard euro, dat is gemiddeld 38 miljoen euro per persoon.