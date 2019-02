Ruim tien jaar na het uitbrengen van het album Narrow Stairs, keerde indiepopband Death Cab for Cutie afgelopen zomer terug met Thank You For Today. Onder leiding van frontman en oprichter Ben Gibbard speelt de Amerikaanse band nog altijd even melancholisch. Fans kunnen tijdens het concert naast nieuw werk ook oude hits verwachten zoals I Will Follow You Into The Dark en Soul Meets Body.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 5 februari, aanvang 19.45 uur

Prijs: 39,10 euro

