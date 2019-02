Matoma is een dj en producer uit Noorwegen. In 2015 brak hij door met zijn remix van Old Thing Back van The Notorious B.I.G.. Tropische house is zijn specialiteit, wat hem samenwerkingen heeft opgeleverd met artiesten als Enrique Iglesias, Jessie J en Noah Cyrus. Voor zijn concert in Paradiso Noord neemt hij supportact Jay Pryor mee.

Waar: Paradiso Noord, IJpromenade 2, Amsterdam

Wanneer: 2 februari, aanvang 20.00 uur

Prijs: 17,02 euro

Meer informatie en tickets