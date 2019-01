Bezoekers geven hun favoriete hit door aan de barman en betreden even later het podium. Ondersteund door de Tante Joke Karaoke Band zingen ze hun ultieme guilty pleasure of lijflied. De band kent alle karaokeknallers, zoals My Heart Will Go On, Drank & Drugs, The Eye of the Tiger, It's Raining Men, Casanova, Mama Mia en Grease Lightning.

Waar: Paard, Prinsegracht 12, Den Haag

Wanneer: 25 januari vanaf 23.55

Prijs: 12,50 euro

Meer informatie en tickets