Op het evenement Rarara #2 in het Filmcafé op vrijdag weet niemand wat er precies gaat gebeuren. Het is een experimenteel evenement met muziek en visuele artiesten. Wel zeker is dat er vrijdag de film Fear and Loathing in Las Vegas draait. Zaterdag draait The Killing of a Sacred Deer.

Waar: Filmcafé, CAB-Rondom 90a, Utrecht

Wanneer: 25 en 26 januari

Prijs: Rarara #2 kost 6 euro, films zijn gratis

