Het concept KrancK is terug in het nachtleven van Utrecht. De evenementen stopten in 2015 en met Pasen vorig jaar was er nog een reünie. Verwacht een avond met diverse Utrechtse artiesten, zoals Invite en Larry de Kat. Daarnaast wordt er live geschilderd door kunstenaar L-Tuziasm en er is een hoek met vintage uit kringloop WaWollie.

Waar: De Helling 7, Utrecht

Wanneer: 25 januari vanaf 23.00

Prijs: 12 euro

Meer informatie en tickets