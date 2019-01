Pussy Riot is niet zomaar een band; Pussy Riot is een artistiek protestcollectief uit Moskou. Sinds de oprichting in 2011 verzorgt de vrouwengroep provocerende guerrillaoptredens in ondergrondse zalen. In hun muziek wordt veel aandacht besteed aan vrouwenrechten, seksuele geaardheid en wordt er felle kritiek geuit op de Russische president Vladimir Poetin. De show in Patronaat is onderdeel van een nieuw Pussy Riot-project, in de vorm van een theatershow zonder zitplaatsen.

Waar: Patronaat, Zijlsingel 2, Haarlem

Wanneer: 29 januari, aanvang 20.00

Prijs: 23,50 euro

