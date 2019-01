DBUFF staat voor Da Bounce Urban Film Festival, een festival waar het werk van gekleurde makers, films en thema’s uit de Afro-cultuur aan bod komt. In Theater Zuidplein vindt dit weekend de eerste Rotterdams editie van het festival plaats. Naast vertoningen van verschillende films vindt de officiële première van DIVERSITY IN THE PICTURE plaats, een documentaire over diversiteit in film en media.

Waar: Theater Zuidplein, Zuidplein 60-64, Rotterdam

Wanneer: 26 januari

Prijs: vanaf 11 euro

