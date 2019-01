Het Stukafest, kort voor studentenkamerfestival, is een performing art festival waarbij alle optredens plaatsvinden tussen de bierkratjes, hoogslapers en studieboeken van studentenkamers. In ongeveer zestien studentenkamers door heel Groningen vinden intieme optredens plaats. De kamerbewoners voorzien je van een blikje bier of bakje borrelnootjes. Je kunt naar drie rondes en aansluitend is er een eindfeest in Simplon.

Waar: verschillende locaties in Groningen

Wanneer: 28 februari vanaf 20.30

Prijs: 15,79 euro voor drie rondes en het eindfeest

