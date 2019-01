Elke laatste vrijdag van de maand kunnen muziekliefhebbers meezingen in het Meezingcafé. Er is gitaar- en/of pianobegeleiding en de songteksten worden op een groot scherm geprojecteerd. Vaak heeft elke avond een eigen thema. Jong en oud is welkom om mee te zingen. Het repertoire is breed: van smartlappen tot ballads tot The Rolling Stones.

Waar: Bij Vrijdag, Sint Jansstraat 7, Groningen

Wanneer: 25 januari van 20.00 tot 22.00

Prijs: gratis

