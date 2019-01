Wie zich het beruchte hippiefestival van 1969 nog herinnert, of wie het louter van overlevering kent, kan naar de theatershow Woodstock the Story. De voorstelling neemt de bezoekers in twee uur door het drie dagen durende flowerpowerfestival. Een 9-koppige band speelt de muziek van onder andere The Who, Santana, Joe Cocker, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane en vele anderen.

Waar: Theater aan de Schie, Schiedam

Wanneer: 30 januari, aanvang 20.15

Prijs: normaal 30 euro, korting voor CJP-pashouders en 65+

