Interviews over boeken, filmvertoningen, muziek en gesprekken over actuele onderwerpen komen allemaal aan bod tijdens Friday Night Unlimited in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. Bezoekers kunnen kiezen uit meer dan twintig meertalige activiteiten verspreid over zeven zalen. Friday Night Unlimited is onderdeel van Internationaal Literatuurfestival Winternachten Den Haag.

Waar: Theater aan het Spui, Spui 187, Den Haag

Wanneer: 18 januari, aanvang 20.00

Prijs: 29,50 euro

