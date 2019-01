In de jaren tachtig bereikte de Britse Alison Moyet faam als de helft van het synthpopduo Yazoo met hits als Only You en Don't Go. Later behaalde de singer-songwriter ook successen in haar solocarrière met nummers als Is This Love? enLove Resurrection. De Britse verkocht al eerder de Grote Zaal van Paradiso uit, nu keert ze terug voor een tweede ronde.

Waar: Paradiso, Oude Weteringschans 6-8, Amsterdam

Wanneer: 17 januari, aanvang 20.30

Prijs: 39 euro

