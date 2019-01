Judy Collins wordt de 'Lady of Folk genoemd'. De Amerikaanse folkzangeres brak door met nummers als Both Sides Now en haar cover van Send In The Clowns. Daarnaast was ze de vriendin van Stephen Stills, wat leidde tot het nummer Suite: Judy Blue Eyes van Crosby, Stills & Nash. Fans van folk kunnen tijdens het zitconcert in de zaal Hertz muziek verwachten uit het repertoire van Judy Collins, Stephen Stills en Leonard Cohen.

Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht

Wanneer: 17 januari, aanvang 20.15

Prijs: 34,10 euro

