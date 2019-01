De Britse poprockband You Me at Six keert terug naar de Nederlandse popzalen. De band is bekend van hits als Bite My Tongue en Underdog. Waar voorheen vooral poprock de boventoon voerde, focussen de Britten zich nu op vrolijke, melodische altrock. Afgelopen oktober bracht de band het nieuwe album VI uit. Fans kunnen bij het concert in de Melkweg nieuw materiaal van dit album verwachten.

Waar: Melkweg, Lijnbaansgracht 234A, Amsterdam

Wanneer: 17 januari, aanvang 19.00

Prijs: 26,45 euro

