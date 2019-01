Tijdens de Hotelnacht kunnen Amsterdammers voor één nachtje een minivakantie nemen in hun eigen stad. Als een hotel boeken je te veel van het goede is kun je ook een passe-partout kopen om naar de vele bijbehorende feestjes en evenementen te kunnen gaan. Zo kun je op het dak van het DoubleTree by Hilton met een glas champagne in je hand bubbelen in een jacuzzi, en geeft Pulitzer’s Bar een feest met als thema Grease Lightnin’.

Waar: verschillende hotels in Amsterdam

Wanneer: 19 en 20 januari

Prijs: 24,50 euro (passe-partout)

