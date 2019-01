De nieuwe voorstelling Kameleon gaat over Dirk, een welgestelde man die euthanasie laat plegen. Zijn laatste wens is dat Leon van der Zanden op zijn afscheidsceremonie komt optreden. In drie maanden tijd nemen Dirk en Leon alles door wat er in de afscheidsbrief komt. Kameleon is in elke zaal en voor elk publiek anders, want Van der Zanden laat zich meevoeren op de gevoelens en reacties van het publiek.

Waar: Parktheater, Theaterpad 1, Eindhoven

Wanneer: 16 januari, aanvang 20.30

Prijs: 24,60 euro

