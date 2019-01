Filmhuis Den Haag vertoont regelmatig klassiekers die iedereen eens gezien moet hebben. Aanstaande vrijdag is dat Fight Club uit 1999. Project Mayhem is de hand de hand lopende activiteit van de verteller (Edward Norton) en Tyler (Brad Pitt) waarin mannen met elkaar op de vuist gaan en daardoor eindelijk weer mens worden. De film was erg controversieel toen hij net verscheen. Niet vanwege de woeste vechtpartijen, maar omdat het een briljante analyse is van onze concumptiemaatschappij, schreef filmcriticus Dana Linssen destijds in de Filmkrant.

Waar: Filmhuis Den Haag, Spui 191, Den Haag

Wanneer: 11 januari, aanvang 21.30

Prijs: reguliere prijs 11 euro

Meer informatie