In het kader van een internationaal astronomie-evenement opent ARTIS de deuren van het Planetarium voor nieuwsgierige bezoekers. De hele avond worden er virtuele vluchten door het universum gemaakt. Prof. dr. Ewine van Dishoeck (Universiteit Leiden) vertelt over leven in het heelal. Buiten staan verschillende telescopen waar bezoekers doorheen kunnen kijken en waar vrijwilligers vertellen over wat er aan de avondhemel te zien is. Dit evenement is geschikt voor kinderen van twaalf jaar en ouder.

Waar: Planetarium, ARTIS, Plantage Kerklaan 38-40

Wanneer: 12 januari van 19.00 tot 22.00

Prijs: gratis

