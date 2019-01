Stichting Noord-Nederland luidt in januari traditiegetrouw het nieuwe jaar in met de grootste nieuwjaarsreceptie van Noord-Nederland. Deze receptie is speciaal voor ondernemers en bestuurders. Dagvoorzitter Janine Abbring gaat in gesprek met bijzondere gasten over het thema 'het vuur creëren in het Noorden.'

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, Groningen

Wanneer: 9 januari vanaf 19.30

Prijs: gratis

Meer informatie