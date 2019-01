Momenteel is in het Bonnefantenmuseum in Maastricht een tentoonstelling te zien over de filmmaker David Lynch. Dit is de aanleiding voor Lumière Cinema om tijdens de kerstvakantie alle iconische films van de Amerikaanse regisseur uit zijn dertigjarige carrière te draaien, zoals Mulholland Drive, Wild at Heart en The Elephant Man.

Waar: Lumière Cinema, Bassin 88, Maastricht

Wanneer: tot 30 januari

Prijs: regulier ticket 9,80 euro

Meer informatie