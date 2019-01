LIFE IS FOR RAVERS is de afstudeervoorstelling van de jonge theatermaakster Afra Rijkhoff, die afstudeert van de bachelor Theatre in Education. Afgelopen zomer stond ze op het Noorderzon Performing Arts Festival met haar interdisciplinaire performance Life is a Rave. Die heeft Rijkhoff nu uitgebreid naar een volledige theatervoorstelling. De voorstelling gaat over hoe dingen los te laten, elkaar te accepteren en in het moment zijn met mensen van wie je houdt.

Waar: OOST, Oosterstraat 13a, Groningen

Wanneer: 5 januari van 22.45 tot 23.45

Prijs: 5 euro, vooraf reserveren via lifeisforravers@gmail.com

