Film+Drinks is een idee van Cinema Culinair. Het idee is dat je tijdens het kijken van de film dezelfde drankjes drinkt als de hoofdpersoon, en wel tegelijkertijd mét de hoofdpersoon. In de tragikomedie Lost in Translation (2003) trekken filmster Bob Harris (Bill Murray) en twintiger Charlotte (Scarlett Johansson) bevriend als ze een paar dagen uit eenzaamheid met elkaar optrekken in het vervreemdende en anonieme Tokio. Harris is daar om een whiskeyreclame op te nemen en drinkt nog vier andere drankjes in de film. Bij Cinema Culinair is het de bedoeling dat je zo synchroon mogelijk met de hoofdpersoon meedrinkt. Je krijgt een seintje wanneer je je volgende drankje moet inschenken.

Waar: Nhow Rotterdam, Wilhelminakade 137

Wanneer: 11 januari om 20.00

Prijs: 39,95 euro inclusief drankjes

