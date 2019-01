Kaj Gorgels is bekend van YouTube en was finalist in Expeditie Robinson. Effe Relativeren is zijn eerste one-man theatershow. Kaj is eind twintig en vind de keuzes die daarbij komen kijken maar lastig. De ene helft van zijn vrienden is aan het settelen, en de ander leidt een woest vrijgezellenbestaan. Aan welke kant staat hij zelf?

Waar: Posttheater, Roosendaalsestraat 27, Arnhem

Wanneer: 10 januari om 20.30

Prijs: 18 euro

Meer informatie en tickets