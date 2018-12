Van Santa Claus Is Coming To Town tot Let it Snow, tijdens de kerstshow van Fay Claassen en The New Jazz Orchestra komen grote kersthits voorbij. De achttienkoppige bigband brengt de bekende kerstmelodieën in speciale jazzarangementen, begeleid door jazzmaestro Henk Meutgeert en pianist Peter Beets. Ook klassiekers als My Favorite Things en Aan de Amsterdamse Grachten komen voorbij.

Waar: Bimhuis, Amsterdam

Wanneer: 22 december om 20.30

Prijs: vanaf 18 euro

Meer informatie