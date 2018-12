Meezingfeest Sing-a-long keert terug naar de Effenaar voor een kerstshow. Met een vijftigkoppig koor, liveband en teksten op grote schermen kunnen deelnemers meezingen op bekende kersthits zoals Last Christmas, All I Want For Christmas en Santa Claus Is Coming To Town. Met een gastoptreden van Melissa Janssen.

Waar: Effenaar, Eindhoven

Wanneer: 22 december, aanvang 21.00

Prijs: 15,50 euro

