De Night Light Run is een hardloopevenement met een nieuwe opzet: deelnemers lopen in groepen van tien tot twintig personen aan een touw over het parcours door de Maastrichtse binnenstad en voeren onderweg drie oefeningen uit. Je kunt kiezen uit een ronde van 7 of 14 kilometer. De opbrengst wordt gebruikt om kinderen aan het sporten te krijgen. Na afloop van de run is er een afterparty.

Waar: start bij Stayokay Maastricht, Maasboulevard 101, Maastricht

Wanneer: 27 december om 20.30

Prijs: 10 euro voor de 7 kilometer, 12,50 euro voor de 14 kilometer

