Het Bildt is een van de oudste Nederlandse polders en telt vele karakteristieke boerderijen. Tijdens de Verlichte Boerderijenroute baden deze hoeves allemaal in een intens licht, waardoor ze lijken te zweven in de duisternis. Bij aanvang van de route krijg je een plattegrond met de route en achtergrondinformatie over de gebouwen. Na afloop is er een nazit in Restaurant de Molen in Vrouwenparochie. Op 29 december is de route alleen toegankelijk voor vrachtwagens, die de chauffeurs overigens uitgebreid met lampjes hebben behangen.

Waar: startpunt Nieuwebildtzijl

Wanneer: 27 tot en met 29 december, start in groepen tussen 19:00 en 20:30

Prijs: gratis

Meer informatie